Oberndorf am Neckar (ots) - Am Samstagabend ist am Zentralen Omnibusbahnhof in der Bahnhofstraße eine abgestellte Tasche entwendet worden. Gegen 22:20 Uhr saß eine 18-jährige Frau an der Bushaltestelle und wartete auf den Schienenersatzverkehr. Als sie kurz aufstand, um Müll in einem nahegelegenen Mülleimer zu ...

