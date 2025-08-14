PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Neuss-Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (14.08.), gegen 11:45 Uhr, kam es auf der Düsseldorfer Straße in Büderich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63 Jahre alter Radfahrer aus Meerbusch lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer in Richtung Moerser Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fuhr der Mann vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 67 Jahre alten Autofahrers aus Meerbusch, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Rettungskräfte transportierten den lebensgefährlich verletzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Düsseldorfer Straße war während der Unfallaufnahme zwischen der Poststraße und der Lortzingstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Experten eines Unfallaufnahmeteams hatten die Unfallaufnahme vor Ort unterstützt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-20210

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

