POL-NE: Mit rund zwei Promille aber ohne Führerschein über die rote Ampel

Ein 50 Jahre alte Autofahrer aus Neuss hat am Donnerstag (14.08.), gegen kurz vor 03:00 Uhr, mit seinem schwarzen BMW X3 eine rote Ampel an der Autobahnausfahrt Neuss-Norf / Norfer Straße überfahren.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und sein Atem nach Alkohol riecht. Ein Test ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Nach einer Blutprobe konnte der Neusser die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dazu führt das Verkehrskommissariat 2 in Neuss.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Sie sollten deswegen vor dem Autofahren besser ganz auf Alkoholkonsum verzichten. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen zudem bereits ab 0,3 Promille Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.

