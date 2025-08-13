Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Brand am Feuerbachweg
Neuss (ots)
Am Dienstagvormittag (12.08.) gegen 9:00 Uhr brach an einem Mehrfamilienhaus am Feuerbachweg in Norf ein Brand aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer auf dem Balkon einer 42-jährigen Wohnungsinhaberin durch deren fahrlässigen Umgang mit einer Zigarettenkippe.
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschte den Brand. Durch Rauchgase und Hitze wurden Teile der Hausfassade sowie ein Fenster der betroffenen Wohnung beschädigt. Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.
Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.
