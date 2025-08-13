PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand am Feuerbachweg

Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag (12.08.) gegen 9:00 Uhr brach an einem Mehrfamilienhaus am Feuerbachweg in Norf ein Brand aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer auf dem Balkon einer 42-jährigen Wohnungsinhaberin durch deren fahrlässigen Umgang mit einer Zigarettenkippe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschte den Brand. Durch Rauchgase und Hitze wurden Teile der Hausfassade sowie ein Fenster der betroffenen Wohnung beschädigt. Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

