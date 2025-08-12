Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wir Opfer eines mutmaßlichen Betruges

Grevenbroich (ots)

Auf dem Heimweg wurde am Montag (11.08.) gegen 12:00 Uhr ein 89-jähriger Mann von einem Unbekannten angesprochen. Dieser gab an, dass man sich von früher kenne, er jetzt Geschäftsmann sei und Ledermäntel verkaufen würde. Zufällig habe er noch welche übrig und würde sie dem Senior für einen akzeptablen Preis überlassen. Gemeinsam suchten die Personen zur Anprobe der Mäntel die Wohnanschrift des Seniors an der Straße Am Mühlenweg auf. Man einigte sich auf einen Kaufpreis von 900 Euro und holte anschließend gemeinsam das Geld von der Bank ab.

Wieder zu Hause, wurde das Opfer stutzig und informierte die Polizei.

Diese stellte die Mäntel sicher, da nicht ausgeschlossen ist, dass sie aus anderen Straftaten stammen könnten.

Die Ermittlungen, auch zur Herkunft der Mäntel, hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Verkäufer geben können.

Dieser wird als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er habe eine schlanke Statur, blonde Haare, einen Kinnbart und sei mit einem hellen T-Shirt und einer Stoffhose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Betrüger überall unterwegs sein können und mit verschiedensten Machenschaften versuchen an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Daher rät die Polizei dazu, stets misstrauisch zu sein und zu überprüfen, ob die angegebenen Gründe so stimmen können. Zudem ist es ratsam, die Machenschaften der Betrüger zu kennen. Informieren Sie sich daher auch auf den Internetseiten der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840 oder der Polizei-Beratung https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell