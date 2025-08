Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrzeug kollidiert mit Fensterscheibe

Bingen (ots)

Am Samstag, den 02.08.2025, gegen 16:24 Uhr erreicht die Polizei Bingen die Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit möglichem Personenschaden in der Schmittstraße in der Binger Innenstadt. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein PKW in die Schaufensterscheibe eines ansässigen Geschäftes gefahren ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 84-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug die Gaustraße aus Richtung Bingen-Büdesheim kommend, in Fahrtrichtung Bingen-Stadt. Bereits hier beschädigte er im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten PKW. Seine Fahrt setze er in der Schmittstraße fort, fuhr in die Fußgängerzone ein und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Schaufenster eines Ladengeschäfts. Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zur weiteren Aufhellung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

