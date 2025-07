Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunkener Rollerdieb auf frischer Tat ertappt

Bingen (ots)

Am Freitag, den 25.07.2025 wurde durch eine aufmerksame Zeugin in der Berlinstraße in Bingen der Diebstahl eines Rollers gemeldet. Die Zeugin kann dabei zwei Männer beobachte, welchen diese entwendeten hätte und eine Beschreibung an die eingesetzte Polizeikräfte übermitteln. Die Männer hätten den Roller ebenfalls kurzzeitig genutzt, dann jedoch abgestiegen und sich ohne diesen entfernt. Die Streifen können einen 21-jährigen und 22- jährigen Mann im Nahbereich antreffen, welche mit der Personenbeschreibung übereinstimmen. Von dem 21-Jährigen geht ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest ergibt den Wert von 2,55 Promille. Da dem 21-Jährigen die Fahrt mit dem Motorroller vor Ort nachgewiesen werden kann, wird ihm aufgrund des Atemalkoholwerts zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad kann in das Eigentum des Besitzers zurückgeführt werden. Neben der Anzeige des Diebstahls des Motorrollers erwartet den Fahrzeugführer nun auch ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell