Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand eines Wohnhaus - keine Verletzten, hoher Sachschaden

Bacharach-Steeg (ots)

Am Samstagmittag, 19.07.2025 gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe zu einem Gebäudebrand im Bacharacher Ortsteil Steeg alarmiert. In enger Wohnbebauung standen ein Lagergebäude sowie ein angrenzendes Wohnhaus in Flammen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im Zuge der Löscharbeiten wurden benachbarte Gebäude evakuiert. Verletzt wurde niemand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiteres angrenzendes Wohnhaus und eine Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

