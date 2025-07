POL-PIBIN: zwei Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen (ots) - Am Freitag, den 25.07.2025 wurde durch eine aufmerksame Zeugin in der Berlinstraße in Bingen der Diebstahl eines Rollers gemeldet. Die Zeugin kann dabei zwei Männer beobachte, welchen diese entwendeten hätte und eine Beschreibung an die eingesetzte Polizeikräfte übermitteln. Die Männer hätten den Roller ebenfalls kurzzeitig genutzt, dann jedoch abgestiegen und sich ohne diesen entfernt. Die Streifen ...

