POL-NE: Einbrüche in Dormagen und Neuss

In der Zeit von Freitag (08.08.), circa 16 Uhr auf Mittwoch (13.08.), circa 12 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Akazienweg in Dormagen. Unbekannte hebelten nach ersten Ermittlungen die Eingangstür auf und durchwühlten diverse Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Samstag (16.08.), hörte ein Zeuge, gegen 23:40 Uhr, Geräusche aus seinem Garten an der Moselstraße in Neuss. Als er nachsah, konnte er eine maskierte Person feststellen, welche sich auf einer Mauer in seinem Garten befand. Der Neusser machte auf sich aufmerksam und der Tatverdächtige, sowie eine weitere Person, flüchteten.

Von Mittwoch (06.08.), circa 15:00 Uhr, auf Samstag (16.08.), 15:30 Uhr, verschafften sich nach ersten Ermittlungen Unbekannte über ein Kellerfenster Zugang zu einem Haus an der Vockrather Straße in Neuss. Die Tatverdächtigen durchwühlten dieses.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

