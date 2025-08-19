Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verstirbt im Krankenhaus - Nachtrag zur Pressemeldung: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Meerbusch (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 14.08.2025, um 23:47 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Radfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt" über einen Unfall auf der Düsseldorfer Straße in Büderich.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6097179

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Radfahrer am Donnerstag (14.08.), gegen 11:45 Uhr, auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Moerser Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fuhr der Mann vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 67 Jahre alten Autofahrers aus Meerbusch, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Rettungskräfte hatten den lebensgefährlich verletzten 63 Jahre alten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Mit Bedauern teilen wir nun mit, dass der Meerbuscher am Montag (18.08.) an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen verstorben ist.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Kaarst übernommen.

