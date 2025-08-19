Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Digitaler Elternabend für die Klassen 1 und 2 zum Thema "Sicherer Schulweg"
Rhein-Kreis-Neuss (ots)
Zum Schulanfang laden die Polizei Köln und Polizei im Rhein-Kreis-Neuss am kommenden Montag (25.08) zu einem digitalen Elternabend zum Thema "Sicherer Schulweg" ein.
Daher verweisen wir an dieser Stelle auf die Pressemitteilung der Polizei Köln.
Hier die Pressemitteilung lesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6099800
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell