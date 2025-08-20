Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (19.08.) kam es in der Zeit von 08:00 bis 17:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Rheydter Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter in Abwesenheit der Bewohner die Haustür aufgehebelt und die Räume des Hauses nach Wertsachen durchsucht. Sie erbeuteten zwei Spielekonsolen und mehrere Armbanduhren. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor.

Mehrere Streifenwagen rückten in der Nacht zu Mittwoch (20.08.), gegen 02:15 Uhr, zu einem Einfamilienhaus an der Straße Raderbroich aus, weil die 75 Jahre alte Hausbewohnerin einen Einbruch gemeldet hatte. Die Seniorin hatte Geräusche aus Richtung ihres Badezimmers wahrgenommen und deswegen nach dem Rechten gesehen. Als sie das Licht im Bad einschaltete, bemerkte sie, wie eine Person vor dem Fenster die Flucht ergriff. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Unbekannte zunächst ein Fliegengitter zerschnitten und anschließend versucht, das Fenster aufzuhebeln. Fahndungsmaßnahmen nach ihm oder ihr blieben ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

