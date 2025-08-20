Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser findet Schmuck unter Parkbank

Am Montag (18.08.) hat ein Spaziergänger an der Promenadenstraße in Neuss einen schwarzen Schmuckkasten aufgefunden.

Darin befanden sich unter anderem Ringe, Armbänder, Ketten und auch Ohrringe. Der gesamte Fund wurde von hinzugerufenen Beamten sichergestellt.

Möglicherweise könnte es sich bei dem Schmuck um Diebesgut handeln.

Deswegen ist das Kriminalkommissariat 14 auf der Suche nach Bürgerinnen und Bürgern, die eventuelle Hinweise, etwa auf die möglichen Eigentümer, geben können - diese können sich direkt unter 02131 3000 oder per Mail ( poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de) bei der Polizei melden.

Der Finder hat sich in diesem Fall genau richtig verhalten: Wer Geld oder Gegenstände im Wert von mehr als zehn Euro findet, muss dies unverzüglich dem Eigentümer, oder, falls dieser unbekannt oder nicht auffindbar ist, den zuständigen Behörden melden. Das können die Polizei oder das örtliche Fundbüro sein. Wer eine gefundene Sache unrechtmäßig behält, kann mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafe belegt werden.

