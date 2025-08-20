Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Oldtimer entwendet

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Dienstag (19.08.) entwendeten Unbekannte einen Pkw, welcher an der Neersener Straße abgestellt war.

Nach ersten Erkenntnissen geschah dies zwischen 16 Uhr und 21 Uhr.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer (Mercedes 560 SEC) in schwarz-blau metallic mit dem mit dem Kennzeichen "NE-G-560".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell