Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Oldtimer entwendet

Kaarst (ots)

Am Dienstag (19.08.) entwendeten Unbekannte einen Pkw, welcher an der Neersener Straße abgestellt war.

Nach ersten Erkenntnissen geschah dies zwischen 16 Uhr und 21 Uhr.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer (Mercedes 560 SEC) in schwarz-blau metallic mit dem mit dem Kennzeichen "NE-G-560".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

