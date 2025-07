Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L488 bei Lamspringe - Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw

Hildesheim (ots)

Lamspringe/Westerberg (rst)- Am Mittwoch, den 09.07.2025, kam es gegen 17:14 Uhr auf der Landesstraße 488 zwischen Lamspringe und Westerberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei dem ein Mensch tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Lamspringe die L488 in Fahrtrichtung Westerberg, als er im Bereich einer Rechtskurve - mutmaßlich im Anschluss an einen Überholvorgang - auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontal¬kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 43-jährigen Frau aus Sibbesse.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Drei couragierte Ersthelfer leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein und versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Trotz aller Bemühungen erlag der Mann später in einer Klinik in Göttingen seinen schweren Verletzungen, wohin er per Rettungshubschrauber transportiert worden war.

Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und stand unter Schock. Sie wurde vor Ort medizinisch betreut.

Beide Fahrzeuge - ein weißer Ford Kuga und eine schwarze Ducati - wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die L488 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Freden, Winzenburg, Wetteborn und Everode im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte mit einem speziellen Fotoscan-Verfahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfern, die durch ihr schnelles und entschlossenes Handeln vor Ort einen wichtigen Beitrag zur Erstversorgung des Verunfallten geleistet haben.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit der Polizei Alfeld unter Tel. 05181 / 8073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell