Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in das neue Gymnasium in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - In der Zeit vom 08.07.2025, 16:00 Uhr bis zum 09.07.2025, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Neubau des Gymnasiums in Sarstedt. Bislang unbekannte Täter brachen mehrere Türen des Objektes auf und entwendeten aus dem Gebäude einen tragbaren Lautsprecher. Im gleichen Zeitraum wurde ein Sonnensegel auf dem Außengelände zerschnitten. Ein Zusammenhang beider Taten wird geprüft. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell