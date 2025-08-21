Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verwirrter Mann legt Feuer in seiner Wohnung

Neuss (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein verwirrter 73 Jahre alter Mann am Donnerstag (21.08.), gegen kurz vor 04:00 Uhr, in seiner Wohnung Feuer gelegt. Polizeibeamte bemerkten den Brand und konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Weil der Senior augenscheinlich desorientiert im Bereich der Düsseldorfer Straße umhergelaufen war, hatte zuvor ein aufmerksamer Bürger den Polizeinotruf 110 gewählt. Da der Mann vor Ort gegenüber den Einsatzkräften vollkommen wirre Angaben machte, begleiteten ihn die Polizeibeamten zu seiner Wohnanschrift.

Beim Eintreffen an der Düsseldorfer Straße konnte die Besatzung des Streifenwagens bereits das Piepen eines Feuermelders hören. Als die Beamten Rauch und Brandgeruch vor der Wohnungstür bemerkten, alarmierten sie die Feuerwehr und brachten die restlichen sieben Bewohner des Hauses in Sicherheit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der Mann mit einem Feuerzeug Papier und Kleidungsstücke in der Wohnung angezündet. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Nach den Löschmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der 73 Jahre alte Neusser wurde zunächst vorläufig festgenommen und später durch das Ordnungsamt der Stadt Neuss in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

