Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strohmiete gerät in Brand

  • Bild-Infos
  • Download

Dormagen (ots)

Im Bereich Stürzelberger Straße / Schulstraße kam es in den späten Donnerstagabendstunden (21.08.) zu einem Brand einer Strohmiete.

Gegen kurz vor 24 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei den Einsatz.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte etwa 40 Strohballen im Vollbrand feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können.

Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

