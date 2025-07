Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht, falsche Stadtwerke-Mitarbeiter: Betrüger berauben Seniorin (80) - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zwei Betrüger haben eine Seniorin (80) aus Bochum in ihrer Wohnung ausgeraubt. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 14. Juli, gegen 13.45 Uhr an der Gutenbergstraße/Leithestraße in Bochum. Zwei Unbekannte klingelten an der Tür einer 80-Jährigen und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Die Seniorin ließ die beiden in ihre Wohnung. Während einer der Männer die Frau ins Badezimmer drängte und die Tür von außen zuhielt, durchsuchte der andere die Räume nach Wertsachen. Nach kurzer Zeit flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Bochumerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter eine Geldkassette.

Beide Männer seien nach Zeugenangaben "Südländer" und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer sei 180 cm groß, habe eine stabile Figur und zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift getragen. Der zweite Täter wird als 165 cm groß, schlank und mit beigefarbenem Oberteil beschrieben.

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell