Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Altenheim - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in ein Altenheim an der Düngelstraße in Herne-Mitte sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Donnerstag, 10. Juli, 16.30 Uhr, bis Freitag, 11. Juli, 7.50 Uhr, Zutritt zum Büro der Einrichtung und durchwühlte die Räumlichkeit. Angaben zur Beute stehen noch aus.

Eine Zeugin bemerkte am Freitag, 11. Juli, gegen 5.50 Uhr einen Mann, der sich unbefugt in Räumlichkeiten des Altenheims aufhielt. Als sie ihn darauf ansprach, flüchtete er. Ob es sich dabei um den Einbrecher handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schwarze Haare - Basecap, helle Jacke, Rucksack - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell