POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne-Mitte - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in ein Altenheim an der Düngelstraße in Herne-Mitte sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Donnerstag, 10. Juli, 16.30 Uhr, bis Freitag, 11. Juli, 7.50 Uhr, Zutritt zum Büro der Einrichtung und durchwühlte die Räumlichkeit. Angaben zur Beute stehen noch aus. Eine Zeugin bemerkte am Freitag, 11. Juli, gegen 5.50 Uhr einen Mann, der ...

