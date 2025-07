Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin (27) mit über 1,7 Promille in Bochum unterwegs: Fußgänger wird leicht verletzt, rund 32.000 Euro Sachschaden

Bochum (ots)

Ein verletzter Fußgänger (36) und rund 32.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz der Trunkenheitsfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen, 13. Juli, in Bochum.

Gegen 3.55 Uhr war die 27-jährige Frau aus Bestwig auf der Alleestraße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 113 verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sie zunächst mit einem Zaun kollidierte. Der darauffolgende Versuch in eine rechtsseitig gelegene Parklücke einzuparken scheiterte - beim Zurücksetzen fuhr sie gegen einen Baum. Zwei Zeugen, darunter ein 36-jähriger Duisburger, begaben sich zu dem verunfallten Wagen und sprachen die Fahrerin an, um sie an einer Weiterfahrt zu hindern. Als diese trotzdem erneut anfuhr, touchierte sie den Duisburger, der hierdurch leichte Verletzungen erlitt.

Einen Rettungswagen benötigte der 36-Jährige nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme führten Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der 27-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Beamten nahmen sie mit zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 32.000 Euro.

