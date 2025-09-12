Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Polizei sucht weitere Zeugen nach Radunfall

Hünxe (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht weitere Zeugen, um einen Unfall aufzuklären, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Am Freitag (05.09.25) war die 76-jährige Frau gegen 22:55 Uhr mit einem Fahrrad auf der Straße Oprielshof in Hünxe unterwegs und ist gestürzt. Eine Zeugin hat der Frau geholfen und einen Rettungswagen gerufen. Dieser brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Zeugin hat den Unfallhergang aber selbst nicht gesehen.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/250911-1122

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell