Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) (ots)

Mittwochmittag konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) zwei Haftbefehle vollstrecken.

Gegen 11 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann, der als Fußgänger über die Frankfurter Stadtbrücke aus Polen kam. Die Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen ergab, dass gegen den polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorlag. Das Amtsgericht Biberach verurteilte ihn im Juni 2021 wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro bzw. 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Im zweiten Fall, gegen 13 Uhr, überprüften Einsatzkräfte den Fahrer eines in Polen zugelassenen Fahrzeuges auf der Autobahn 12. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz den 41-Jährigen mit einem Haftbefehl wegen Unterschlagung sucht. Demnach musste der polnische Staatsangehörige noch eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt rund 5400 Euro bezahlen.

Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte der Verurteilte die ihm drohende 71- tägige Haftstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder)
Kopernikusstraße 71 - 75
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 (0) 335 5624 - 7129
E-Mail : bpoli.frankfurto.a_s@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

