Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal Mühlhausen - Einbruch in Lagerraum, hochwertige Pedelecs gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (19. September) auf Samstag (20.September) brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum ein, der zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Breede / Ecke In d. Klanke in Mühlhausen gehört. Die Täter entwendeten zwei hochwertige E-Bikes. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 20 Uhr und 01:30 Uhr die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten die Fahrräder, die in diesem abgestellt waren. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke KTM, Modell Macina Kapoho 2973 und ein graues Pedelec der Marke Scott, Modell Patron eRIDE 910. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990,

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell