Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Physio-Praxis, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in eine Physiotherapiepraxis in Bad Wildungen ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Donnerstag (18. September) auf Freitag (19. September) drangen bislang unbekannte Täter in eine Praxis für Physiotherapie in der Brunnenallee in Bad Wildungen ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entnahmen einen geringen Betrag an Bargeld aus einer Geldkassette und konnten die Räumlichkeiten unbemerkt wieder verlassen.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621 70900

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell