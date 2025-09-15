PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Reifen an Auto zerstochen

Korbach (ots)

Am Samstag (13. September) zwischen 04.45 und 12.15 Uhr zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen an einem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Auto, ein grauer Mercedes mit FKB-Kennzeichen, war zur Tatzeit in der Limmerstraße in Korbach geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

