POL-KB: Korbach - Reifen an Auto zerstochen

Korbach (ots)

Am Samstag (13. September) zwischen 04.45 und 12.15 Uhr zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen an einem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Auto, ein grauer Mercedes mit FKB-Kennzeichen, war zur Tatzeit in der Limmerstraße in Korbach geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

