Polizei Korbach

POL-KB: Einbrecher in Metzgergeien und Lebensmittelgeschäft in Korbach und Sachsenhausen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (12. September) auf Samstag (13. September) kam es in Waldeck-Sachsenhausen und in Korbach zu insgesamt drei Einbrüchen in Geschäfte. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Korbach hatten die unbekannten Täter ein Fenster zu einer Metzgerei in der Briloner Landstraße aufgebrochen. Aus dem Thekenbereich entwendeten sie eine geringe Menge Münzgeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

In Sachsenhausen waren eine Metzgerei und ein Lebensmittelgeschäft das Ziel der Einbrecher.

Bei der Metzgerei in der Nieder-Werber-Straße gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Verkaufsräume, die sie durchsuchten. Sie entwendeten Lebensmittel und eine geringe Menge Wechselgeld. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ohne Beute blieben die Täter bei einem Einbruch in einen Lagerraum eines Lebensmittelgeschäfts in der Nieder-Werber Straße. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in eine als Lager genutzte Garage. Hier wurden sie offensichtlich nicht fündig und mussten daher ohne Diebesgut flüchten. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die drei Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

