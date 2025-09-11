Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen und Wetterburg - Automaten beschädigt, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Erfolglos versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Automaten in Volkmarsen und Wetterburg aufzubrechen. Die Automaten hielten Stand, jedoch entstand hoher Sachschaden.

Am Montagmorgen zwischen 4 Uhr und 04:30 Uhr versuchten Unbekannte, einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Volkmarsen aufzubrechen. Zu diesem Zweck steckten die unbekannten Täter offenbar einen sogenannten Blitzsprengsatz (großer Böller) in den Ausgabeschacht des Automaten und zündeten diesen. Durch die Wucht der Explosion des pyrotechnischen Gegenstandes wurde der Automat deformiert und stark beschädigt, die Geldkassette hielt jedoch Stand, sodass die Täter ohne Beute den Tatort verließen. Der Automat hat einen Neuwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Ob er repariert werden kann, ist noch unklar.

In derselben Nacht gegen 03:45 Uhr versuchten Unbekannte einen Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz an der Straße Zum Wiggenberg in Wetterburg aufzubrechen. Die Unbekannten benutzten zunächst ein Hebelwerkzeug, um den Automaten zu öffnen. Als dies misslang, leiteten die Täter offenbar Gas in den Automaten ein und versuchten ihn durch Entzünden des Gases zu sprengen. Auch dieser Versuch misslang, sodass die Täter nicht in den Besitz der Geldkassette gelangten. Der Automat wurde bei der Tat stark beschädigt. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist unbekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631-9710 oder an die Polizei in Bad Arolsen unter 5691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

