Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Erneuter Einbruch in Tankstelle, Tatzusammenhang zu Einbruch in Korbach vermutet

Korbach (ots)

Nachdem Unbekannte bereits in der letzten Woche versuchten, in eine Tankstelle in Korbach einzubrechen (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6111701), brachen vermutlich dieselben Täter in der Nacht von Sonntag (7. September) auf Montag in eine Tankstelle in Willingen ein. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und sucht nach Zeugen.

Am Montagmorgen gegen 02:15 Uhr brachen mindestens zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle in Willingen ein, indem sie Werbeaufsteller vor die Eingangstür stellten und die Schiebetür dann, durch die Aufsteller verdeckt, aufhebelten. Die Täter verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren und Lebensmittel. Außerdem verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Büroraum und entwendeten aus diesem Bargeld. Nach der Tat flohen sie in einem Auto vom Tatort.

Nach Sichtung der Videoaufzeichnung nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Korbach einen Tatzusammenhang zu dem Einbruch in die Tankstelle in Korbach am vergangenen Freitag an.

Die Täter können wie folgt beschreiben werden: Beide waren männlich, bekleidet mit dunklen Hosen, Kapuzenpullovern und schwarzen Turnschuhen mit heller Sohle. Zur Tatzeit trugen sie Coronamasken und Handschuhe. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen älteren silbernen Opel Vectra Kombi.

Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zum Fahrzeug der Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter 05631 971 0 bei der Kriminalpolizei in Korbach zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell