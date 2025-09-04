Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Eppe - Einbrecher in Metzgerei

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (4. September) brachen Unbekannte in eine Metzgerei in der Aarbergstraße in Eppe ein.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Geschäftsräume der Metzgerei, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes auf, stiegen auch dort ein und durchsuchten auch hier alle Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell