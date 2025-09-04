POL-KB: Korbach-Eppe - Einbrecher in Metzgerei
Korbach (ots)
In der Nacht zum heutigen Donnerstag (4. September) brachen Unbekannte in eine Metzgerei in der Aarbergstraße in Eppe ein.
Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Geschäftsräume der Metzgerei, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes auf, stiegen auch dort ein und durchsuchten auch hier alle Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle
Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell