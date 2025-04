Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Exhibitionist in Freisen

Freisen (ots)

Bereits am 25.03.25 kam es vor einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Freisen zu einem Vorfall mit einem Exhibitionisten. Der Mann entblößte sein Geschlechtsteil an der Schaufensterscheibe ins Ladeninnere und zeigte eindeutig Bewegungen in Richtung einer Angestellten. Als die Zeugin weitere Kollegen auf den Mann aufmerksam machte, entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Dieser wird wie folgt beschrieben: 50-60 Jahre alt, graue lange Haare - am Hinterkopf zum Zopf gebunden, ca. 180cm groß und trug eine rote-karierte Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur genannten Person geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei St. Wendel unter 06851/8980 oder unter PI-WND@polizei.slpol.de zu melden.

