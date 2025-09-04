Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Feuerwerkskörper lösen Brand in Wald aus

Korbach (ots)

Zwei Kinder haben am frühen Mittwochabend am Stadtrand von Frankenberg mit Feuerwerkskörpern gezündelt und dadurch einen Band in einem kleinen Waldstück ausgelöst.

Gegen 18.00 Uhr ging die Meldung ein, dass es in einem kleinen Waldstück in der Nähe der Frankenberger Wigand-Gerstenberg-Schule zu einem Brand gekommen ist. Die Feuerwehren aus Frankenberg und den Ortsteilen Schreufa, Dornhölzhausen und Rodenbach rückten aus. Gegen 18.35 Uhr war das Feuer größtenteils abgelöscht, später musste noch ein von innen brennender Baum gefällt und abgelöscht werden. Gegen 20.00 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Die Polizei Frankenberg hat unmittelbar nach der Meldung die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Gebrannt hatte ein kleineres Waldstück, welches sich an einem Hang zum Lerchenweg befindet.

Am Brandort angetroffen wurden zwei Kinder, von denen ein Kind auch die Feuerwehr verständigt hatte. Die Polizei konnte noch Reste von pyrotechnischen Gegenständen auffinden und sicherstellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die beiden Kinder mit Feuerwerkskörpern gezündelt und dadurch den Brand in dem Wald ausgelöst. Erziehungsberechtigte der Kinder waren ebenfalls am Einsatzort.

Über die Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell