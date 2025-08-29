Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Folgemeldung zu Autodiebstahl: BMW ist wieder, kein Diebstahl

Korbach (ots)

In der polizeilichen Pressemeldung vom 29.08.2025, 11.02 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6106637, wurde von einem Diebstahl eines BMW vom Gelände eines Autohauses in Korbach berichtet.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte das vermeintlich gestohlene Auto heute gegen 13.15 Uhr aufgefunden werden. Es war nicht gestohlen worden, ein Berechtigter hatte es ohne Wissen von Verantwortlichen des Autohauses an einen anderen Standort gefahren.

Die polizeiliche Fahndung nach dem Auto hat sich damit erledigt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

