POL-KB: Korbach - Versuchter Einbruch auf Sportgelände
Korbach (ots)
Ohne Beute blieben Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.30 und 20.00 Uhr in Korbach.
Die Täter gelangten auf das Sportgelände im Eidinghäuser Weg. Hier versuchten sie ein Fenster zu einem Gebäude aufzuhebeln. Da dies jedoch misslang, mussten sie ohne Beute flüchten. Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.
