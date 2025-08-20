PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hohe Geldstrafe wegen Trunkenheitsfahrt

Görlitz (ots)

20.08.2025 | 04:00 Uhr | Görlitz

Eine Bundespolizeistreife kontrollierte am 20. August 2025 auf der Autobahn 4 bei Görlitz einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der 32-jährige Pole war aus Polen eingereist und wurde um 04:00 Uhr auf dem Parkplatz Neiße / Nord gestoppt. Laut Fahndungsbestand wurde er zu Jahresbeginn wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er die geforderte Gesamtsumme nebst Verfahrenskosten in Höhe 2.401,56 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzhaft von 15 Tagen und verblieb auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
i.A. Alfred Klaner
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

