Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei durchsucht im Landkreis Dithmarschen Wohnungen eines mutmaßlichen Schleusers

Görlitz, Hamburg, Kiel, Flensburg, Lübeck, Heide, Landkreis Dithmarschen (ots)

Am Morgen des 20. August 2025 hat die Bundespolizei zwei Wohnungen in Heide und Lohe-Rickelshof (Landkreis Dithmarschen) durchsucht. Die Durchsuchungen richteten sich gegen einen 21-jährigen jemenitischen Staatsangehörigen. Dieser steht im Verdacht, im Juni 2023 in drei Fällen insgesamt 43 Drittstaatsangehörige in der Slowakei mit einem polnischen Miettransporter abgeholt und dann über Polen bzw. Tschechien in das Bundesgebiet eingeschleust zu haben. Nach der letzten Fahrt verursachte der spätere Beschuldigte in Dresden einen Verkehrsunfall. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Tatfahrzeug ließ er allerdings zurück. Dadurch war eine kriminaltechnische Untersuchung möglich. Über die Auswertung gesicherter DNA-Spuren und durch Zeugenvernehmungen war es später möglich, den Täter zu überführen.

Im Ergebnis der heutigen Maßnahmen, an denen ca. 60 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, darunter auch Spezialkräfte der Bundesbereitschaftspolizei, beteiligt waren, wurden mehrere Handys sowie weitere Beweise gesichert. Der Beschuldigte wurde angetroffen und vernommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens führt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden, Zweigstelle Pirna. Es wurden keine die Freiheit entziehende Maßnahmen durchgeführt.

