Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, BAB 4 (ots)

In der vergangenen Nacht hat die Bundespolizei einen 42-Jährigen aus Polen in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, den die Staatsanwaltschaft Oldenburg vor fast genau einem Jahr ausgefertigt hatte. Mit dem Haftbefehl war an eine Geldstrafe erinnert worden, deren Zahlung der Verurteilte offenbar vergessen hatte (Amtsgericht Vechta wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen). Weil ihm die notwendigen 2.400,00 Euro fehlten, kam er vor wenigen Stunden in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Mittwochnachmittag waren einem 39-Jährigen aus dem Irak an gleicher Stelle Handfesseln angelegt worden. Der Iraker schuldete der Gerichtskasse Saarbrücken noch 681,00 Euro. Bei dem Betrag handelt es sich um eine Strafe sowie um anhängige Verfahrenskosten (Amtsgericht Saarbrücken wegen Kennzeichenmissbrauchs). Nach Erledigung der Zahlung vor Ort erfolgte die Weiterreise.

Bereits am Montagnachmittag hatte es eine polnische Frau (32) auf dem Autobahnrastplatz "An der Neiße Nord" getroffen. Bei ihrer Einreise war ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ans Licht gekommen. Der Haftbefehl, der erst einen reichlichen Monat alt war, ist inzwischen gelöscht worden. Die 32-Jährige war ihrer Zahlungspflicht nachgekommen, zahlte insgesamt 957,61 Euro (Amtsgericht Karlsruhe wegen Trunkenheit im Verkehr) und reiste anschließend weiter.

Zuvor war am Montag, allerdings auf der Görlitzer Stadtbrücke, ein 24-Jähriger aus Polen kurzzeitig festgesetzt worden. Auch der Mann setzte seine Reise wenig später fort, allerdings erst, nachdem er den Beamten 1.081,00 Euro übergeben hatte. Mit dem Geld wurde eine Strafe beglichen, die das Amtsgericht Fulda wegen schweren Diebstahls vor einem Jahr angeordnet hatte.

