Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Springmesser aus dem Auto kommt in die Asservatenkammer

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein verbotenes Springmesser, welches die Einsatzkräfte am gestrigen Abend in einem polnischen VW Tiguan entdeckten, kommt nun in die Asservatenkammer der Dienststelle. Der polnische Eigentümer des Messers (35) kassierte im Zusammenhang mit der Sicherstellung eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Corpus Delicti war bei einer Grenzkontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße aufgefallen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

