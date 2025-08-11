PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe beglichen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Eine Stunde nach Mitternacht klickten am Montag in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz zum ersten Mal in dieser Woche die Handfesseln. Festgenommen wurde ein polnischer Bürger (25). Bei der Personalienüberprüfung war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Heilbronn im Mai dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl auf den Namen des 25-Jährigen ausgestellt hatte. Der Verurteilte hatte es seitdem versäumt, eine wegen Straßenverkehrsgefährdung vom Amtsgericht Heilbronn angeordnete Geldstrafe zu bezahlen. Die fälligen 1.600,00 Euro sowie die angefallene Verfahrensgebühren (123,00 Euro) übergab der Festgenommene dann wenig später. Anschließend reiste er weiter.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

