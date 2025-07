Polizeipräsidium Ulm

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Sonntag nach einem Unfall in Bad Schussenried den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer in der Klosterstraße. Auf dem öffentlichen Parkplatz versuchte der Senior einzuparken. Dabei stieß er mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeugenpaar sah das und beobachte das Geschehen weiter. Der Fahrer hatte mittlerweile ein paar Meter weiter eine andere Parklücke gefunden und eingeparkt. Die Zeugen sprachen den Senior auf den Unfall an. Der kümmerte sich wohl nicht darum und ging weg. Ein weiterer Zeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ es an dem beschädigten BMW Mini. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam und den Schaden sowie den Hinweiszettel samt Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers vorfand, verständigte er die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zum Fahrer auf, bei dem es sich wohl um einen 80-Jährigen handeln soll. Durch den Unfall entstand am Mini ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Den Schaden am Mercedes schätzen die Ermittler auf ca. 1.500 Euro. Nun sucht die Polizei das Paar, dass den Unfall gesehen und den Fahrer darauf angesprochen hat. Die Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0 melden.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

