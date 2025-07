Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Verdächtige Wurst am Wegesrand aufgetaucht

Am Montag fand eine Zeugin eine abgepackte Wurststange in Dornstadt-Tomerdingen.

Ulm (ots)

Eine Hundebesitzerin meldete gegen 18.30 Uhr eine in Folie verpackte Wurststange am Ortsrand von Tomerdingen. Die Frau war mit ihrem Hund spazieren. Unweit des Marienwegs schlug ihr Hund an. Das Tier konnte auf dem Weg liegend die verpackte Wurst erschnüffeln. Gefressen hatte der Hund die Wurst nicht. Beim genaueren Hinsehen fiel der Zeugin eine Einstichstelle an der Wurststange auf. Aus der Öffnung trat eine durchsichtige Flüssigkeit aus, die bereits an der Folie angetrocknet war. Da sie von einem möglichen Hundeköder ausging, der Tiere womöglich verletzten sollte, meldete sie den Vorfall der Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf. Bislang sind der Polizei in diesem Zusammenhang keine verletzten Tiere bekannt geworden. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges am nördlichen Ortsrand von Tomerdingen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dornstadt unter Tel. 07348/96790 oder der Polizei Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-3312 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

