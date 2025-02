Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben in der Woogstraße in den zurückliegenden Tagen ein Fenster eines Wohnhauses eingeschlagen und sind in das Objekt eingestiegen. In einem Büro und in einem Schlafzimmer wurden sämtliche Schränke nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Einbrechern geben können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.

