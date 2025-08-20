PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei übergibt gesuchtem Straftäter Strafbefehl über 3.700 Euro

Hähnichen (ots)

19.08.2025 | 18:45 Uhr | Hähnichen

Die Bundespolizei kontrollierte am 19. August 2025 am Bahnhaltepunkt Hähnichen gegen 18:45 Uhr einen scheinbar alkoholisierten Bahnnutzer. Es stellte sich heraus, dass der 49-jährige Pole wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden war und ihm der Strafbefehl auszuhändigen ist. Sollte er den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.700,00 Euro nicht innerhalb von zwei Wochen einzahlen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von 35 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
i.A. Alfred Klaner
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren