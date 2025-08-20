Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei übergibt gesuchtem Straftäter Strafbefehl über 3.700 Euro

Hähnichen (ots)

19.08.2025 | 18:45 Uhr | Hähnichen

Die Bundespolizei kontrollierte am 19. August 2025 am Bahnhaltepunkt Hähnichen gegen 18:45 Uhr einen scheinbar alkoholisierten Bahnnutzer. Es stellte sich heraus, dass der 49-jährige Pole wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden war und ihm der Strafbefehl auszuhändigen ist. Sollte er den Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.700,00 Euro nicht innerhalb von zwei Wochen einzahlen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von 35 Tagen.

