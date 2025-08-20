Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gesuchter Straftäter in Haft

Görlitz (ots)

19.08.2025 | 20:15 Uhr | Görlitz

Bundespolizisten haben im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 19. August 2025 in Görlitz einen um 20:15 Uhr aus Polen einreisenden Mann verhaftet. Der 38-jährige Tscheche war 2024 wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die Geldstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 836,00 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von sieben Tagen verbüßen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

