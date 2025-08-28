Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Tagespflegeeinrichtung

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in das Gebäude eines Tagespflegeeinrichtung in der Bad Arolser Helenenstraße ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier brachen sie eine Tür auf und entwendeten aus einem Büroraum eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Die Täter hebelten anschließend eine weitere Tür zu einem anderen Gebäudeteil auf, konnten aber keine weitere Beute machen.

Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und flüchteten mit einer Beute im unteren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

