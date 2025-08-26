Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Garage aufgebrochen, Pedelecs gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (24. August) auf Montag (25, August) entwendeten unbekannte Täter insgesamt vier hochwertige Pedelecs aus einer Garage im Akazienweg in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter hatten das Garagentor gewaltsam geöffnet. Aus der Garage stahlen sie vier Pedelecs im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro. Dabei handelte es sich um ein grünes Bike der Marke Specialized, ein graues Santa Cruz, ein weißes Haibike und ein blaues Koga. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

