Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbruch in Angelhütte

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen, 21. August, bis Freitagmorgen, 22. August, brachen unbekannte Täter in eine Angelhütte am Weißen Stein in Mengeringhausen ein.

Die Täter hebelten eine Tür zu Hütte gewaltsam auf. Sie entwendeten eine Wildkamera, ein Luftgewehr und mehrere Angelruten. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 600 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

