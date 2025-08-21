Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte stehlen Werkzeuge Baucontainer

Korbach (ots)

Am Dienstagabend (19. August) gegen 22.00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter Baumaschinen und Werkzeuge aus einem Baucontainer in der Strother Straße in Korbach.

Die Täter hatten ein Schloss gewaltsam geöffnet und konnten so in den Container gelangen. Hier stahlen sie unter anderem eine Rüttelplatte und ein Schweißgerät. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesguts haben die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein geeignetes Fahrzeug benutzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 05631-9710 bei der Polizeistation Korbach zu melden

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

